Директора школы из Краснодара наградили благодарностью Президента России

Светлане Чернявской присудили почетный документ за заслуги в области образования.

Директора школы №103 из Краснодара наградили благодарностью Президента России. Светлане Чернявской присудили почетный документ за заслуги в области образования.

- Под руководством Светланы Чернявской выпускники школы стабильно становятся 100-балльниками. А также занимают призовые места на различных конкурсах, - отметили в департаменте образования.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, школу №103 смогла стать лауреатом краевого конкурса «Инновационный поиск». Также под руководством Светланы Чернявской учебное заведение стало официальным партнером федеральной инновационной площадки КубГУ.