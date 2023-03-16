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НовостиПроисшествия16 марта 2023 6:29

Владелец Range Rover на Кубани накопил 698 штрафов на 1 млн рублей

Мужчина оплатил долг только после того, как к нему нагрянули приставы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: приставы Кубани

Фото: приставы Кубани

Гонщик на Range Rover из Краснодарского края нарушал правила дорожного движения. Но штрафы не платил. За несколько лет мужчина собрал 698 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налоговых сборов, а также исполнительского сбора. Погасить долг согласился только после того, как чуть не лишился авто.

- Владелец Range Rover из Успенского района оказался фигурантом почти на 1 млн рублей. В присутствии понятых его машину арестовали без права пользования, - сообщили в УФССП России по Краснодарскому краю.

Мужчина на следующий день самостоятельно явился в отделение судебных приставов, получил квитанцию и оперативно погасил все задолженности в полном объеме.