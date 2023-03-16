Данное предложение внесли в Генплан.

В Сочи планируют развивать канатные дороги и фуникулеры. Это связано с тем, что на курорте большие перепады высот между жилыми районами и многие достопримечательности труднодоступны.

- Предложено рассмотреть мероприятия по строительству канатных дорог/фуникулеров/лифтов, тем самым снизив нагрузку на улично-дорожную сеть и систему общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, данное предложение внесли в Генплан. К слову, администрация планирует построить канатные дороги до горы Большой Ахун, к Агурским водопадам и Орлиным скалам.