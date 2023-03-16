В Анапе будут работать три эко-маршрута. Фото: t.me/utrishgpz

В Анапе появятся новые эко-маршруты. Они пользуются большим спросом у туристов, поэтому планируется организовать работу сразу трех троп.

- Помимо круглогодичной экскурсии «Каньон» гости смогут пройтись по Савиной щели «Тропой черепахи». Также туристы смогут впервые познакомиться с историей «Старой дороги». Она в давние времена соединяла поселки Сукко и Большой Утриш, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что для работы на маршрутах будут привлекаться профессиональные гиды-экскурсоводы. Они обязаны иметь краевую аттестацию и пройти дополнительную аккредитацию на базе заповедника.

Попасть в заповедник можно только в составе организованных экскурсионных групп. Самостоятельное посещение — запрещено.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что экскурсоводы Анапы прошлись по экотропам заповедника «Утриш».