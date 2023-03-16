В Сочи благоустроят смотровую площадку на мысе Видном

Территорию собираются привести в порядок к началу летнего сезона.

В Хостинском районе Сочи планируют благоустроить смотровую площадку на мысе Видном. Территорию собираются привести в порядок к началу летнего сезона.

- На вершине мыса почти 20 лет назад установлен 30-метровый памятный крест, освященный по православным традициям. Благодаря художественной подсветке теперь его будет видно из разных точек: с федеральной дороги, с моря и даже из иллюминаторов самолетов, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, помимо благоустройства территории на мысе установят парковую мебель. Также специалисты выполнят дополнительное озеленение.