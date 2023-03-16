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НовостиОбщество16 марта 2023 7:18

Больница Красноармейского района получила новые массажные столы

Оборудование закупили по нацпроекту
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массажные столы больницам Кубани закупили по нацпроекту. Первые из них доставили в Красноармейское медучреждение.

– Новые столы установили в физиотерапевтическом отделении больницы. Новое оборудование выдерживает до 270 килограммов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Современные столы оснащены электроприводом, который плавно регулирует высоту для удобства пациента и медработника

В этом году в больницу Красноармейского района доставили наркозно-дыхательный аппарат и кровати для новорожденных.

В 2022 году в медучреждения Кубани получили 70 массажных столов.