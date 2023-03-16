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НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:25

В Туапсе при пожаре погиб 59-летний мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства возгорания
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kubansledcom

Фото: t.me/kubansledcom

В Туапсе утром 16 марта произошел пожар на улице Пушкина. О возгорании сообщили соседи. После тушения огня на месте было обнаружено тело мужчины.

- В квартире было обнаружено тело 59-летнего проживавшего в квартире мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.