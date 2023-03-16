В магазинах «Агрокомплекс Выселковский» появилась новая эксклюзивная линейка продукции

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс Выселковский» разработал уникальную линейку продуктов «Фирменное» для покупателей собственной розничной сети. В ней представлены эксклюзивные новинки молочной продукции, колбас и замороженных полуфабрикатов.

- Приобрести линейку продуктов «Фирменное» можно будет только в магазинах «Агрокомплекс Выселковский». Для молочных продуктов новой линейки мы возвращаем короткие сроки хранения, которые долгое время были визитной карточкой компании. А также вводим в продажу колбасы, сардельки, пельмени и вареники, изготовленные по уникальным рецептурам с добавлением фирменных ингредиентов, - рассказал директор розничной торговли «Агрокомплекса» Алексей Хохлов.

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В настоящее время «Фирменное» - это молоко, кефир, творог, колбасы вареная и полукопченая, сардельки, пельмени и вареники. Вся продукция изготавливается из лучшего сырья «Агрокомплекса».

Свежие молочные продукты выработаны из молока, полученного на фермах агрохолдинга. Колбасные изделия изготовлены из мяса с собственных животноводческих комплексов компании. Нежное тесто для пельменей и вареников замешано из муки высшего сорта, сделанной на выселковской мельнице. Начинки этих полуфабрикатов из творога и мяса также изготовлены на перерабатывающих заводах «Агрокомплекса».

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

- Мы хотим порадовать покупателей вкусом и качеством наших фирменных новинок. Свежая и натуральная молочная продукция обязательно станет основой полезных завтраков. Полукопченая колбаса ручной вязки запомнится пряным вкусом и мясной, рубленой структурой. В составе вареной колбасы в натуральной оболочке понравится сочетание пикантности натуральных экстрактов пряностей и сливочного масла ГОСТ. Также формованные в натуральную оболочку свиные сардельки с добавлением фирменного сливочного масла ГОСТ повысят аппетит ароматом копчения. А фирменные пельмени и вареники сэкономят время на приготовление быстрого ужина, - прокомментировала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

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