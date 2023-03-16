Десять разработчиков представят Кубань в конкурсе «Начни игру». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Разработчики игр из Краснодарского края представят проекты на Всероссийском конкурсе. Финал мероприятия пройдет в Татарстане с 21 по 24 марта. Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединит более 300 человек из 59 регионов.

- Всероссийский конкурс «Начни игру» был запущен летом 2022 года. За это время его участниками стали более 82 тысяч человек из 89 регионов. Проект стал точкой входа в игровую индустрию. Также он является мощным импульсом для консолидации усилий бизнеса и государства в вопросах поддержки отечественного геймдева, - сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Уточняется, что в финале конкурса от Краснодарского края поучаствуют школьники, студенты, начинающие и опытные разработчики. Они поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии.

Финалисты на протяжении четырех дней будут решать кейсы и защищать свои разработки перед инвесторами. Подведение итогов пройдет в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.