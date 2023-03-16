Кадастровая оценка объекта недвижимости в Краснодарском крае: что нужно знать

Фото: Роскадастр региона

Кадастровая оценка необходима для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, на основе которой рассчитываются налог на имущество и земельный налог. Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказывают об особенностях кадастровой стоимости объекта недвижимости.

«Существует ряд факторов, которые напрямую влияют на формирование кадастровой стоимости, среди которых технические параметры, местоположение, инфраструктура, наличие коммуникаций. В кадастровой стоимости не учитываются индивидуальные характеристики жилья, например, состояние ремонта, вид из окна», - поясняет исполняющий обязанности начальника отдела определения кадастровой стоимости филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Александр Морозов.

Кадастровая оценка на территории Краснодарского края производится государственным бюджетным учреждением «Крайтехинтвентаризация – Краевое БТИ». Организация также предоставляет разъяснения относительно определения кадастровой стоимости, рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Узнать кадастровую стоимость возможно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Сведения предоставляются бесплатно по запросу любых лиц. Заказать выписку можно лично в МФЦ или на сайте Росреестра.

Помимо этого, благодаря электронным сервисам Росреестра возможно:

- ознакомиться с предварительными результатами кадастровой оценки в период актуализации кадастровой стоимости с помощью сервиса «Фонд данных государственной кадастровой оценки»;

- узнать кадастровую стоимость объекта, если известен кадастровый номер, ранее присвоенный кадастровый номер, адрес объекта, номер права или ограничения через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»;

- найти объект на «Публичной кадастровой карте».

Кроме того, заказать выписку возможно на сайте ФНС России в своем личном кабинете (только в отношении принадлежащих гражданину объектов недвижимости, по которым уплачиваются налоги).

Обращаем внимание, что в случае изменения характеристики объекта недвижимости между турами оценки, его кадастровая стоимость может меняться. Снижение кадастровой стоимости обусловлено уменьшением площади объекта или его изношенностью.

Однако по желанию собственника кадастровую стоимость можно пересмотреть, если она изменилась в большую или меньшую сторону. Для этого необходимо обратиться в государственное бюджетное учреждение, которое проводило кадастровую оценку, либо в МФЦ.