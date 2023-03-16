Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края. Риск схода снежных масс сохраняется на уровне выше 2500 метров.

- В период с 18:00 16 марта до 18:00 18 марта в горах Краснодарского края выше 2500 м лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают жителям и туристам региона о соблюдении мер безопасности. При штормовом предупреждении не рекомендуется выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды.

При выходе в горы нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути или прогулки. А при возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного - 101.