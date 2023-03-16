С начала года РНКБ выдал более 1000 ипотечных кредитов

С начала 2023 года банк РНКБ выдал более 1000 кредитов на приобретение жилья на сумму более 4 млрд рублей, из которых около 700 млн рублей выданы в рамках государственных ипотечных программ со льготной процентной ставкой. Эти показатели соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года. Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 3,8 млн рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году.

Жители материковой части России проявляют все больший интерес к дистанционной ипотеке РНКБ и приобретают жилье в Крыму без визита на полуостров. С момента запуска дистанционной ипотеки в декабре 2021 года банк дистанционно оформил ипотечные кредиты жителям разных регионов России на сумму свыше 600 млн руб.

Напомним, банк является участником программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить кредит по льготной процентной ставке. При этом, если клиент приобретает квартиру в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставка снижается еще на 1%.

- Мы отмечаем стабильный спрос на приобретение нового жилья, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, и достаточно высокую для начала года клиентскую активность, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Благодаря активному взаимодействию банка с застройщиками, а также реализации государственных программ поддержки тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия.

В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе ипотеки с господдержкой. Средний возраст заемщика составляет 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

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