Морскую контейнерную линию между Новороссийском и Египтом запустят в 2023 году Фото: admnvrsk.ru

Морскую контейнерную линию между Новороссийском и Египтом запустят в 2023 году. Об этом сообщил председатель совета директоров компании FESCO Андрей Северилов на Международном форуме «Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию».

Так, прямая контейнерная линия свяжет порт Новороссийска с портом Дамиетта. Обслуживать ее будет собственное судно компании.

Уточняется, что запуск морской линии запланировано во втором полугодии 2023 года.

- До конца года «Группа» планирует поставить на линию два-три новых судна, - добавил Андрей Северилов.

Кроме того, компания рассматривает использование египетского порта в качестве транспортного хаба для перевалки грузов из других стран Африки и дальнейшей отправки в Россию.