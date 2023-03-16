Василиса Новикова Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанская спортсменка завоевала золото всероссийских соревнований по горнолыжному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Чемпионат и первенство России стартовали в Камчатском крае 13 марта. До 21 марта на соревнованиях выступят 120 спортсменов из всех регионов России. Краснодарский край представляют Василиса Новикова, Павел Понькин, Глеб Мосесов и Степан Журавченко.

В копилке кубанских спортсменов уже есть награды. Так, мастер спорта Василиса Новикова успешно выступила в скоростном спуске и выиграла первое в истории края золото всероссийских соревнований по горнолыжному спорту.

- Наша спортсменка профессионально прошла всю дистанцию соревнований, обойдя соперниц из Санкт-Петербурга и Мурманской области, чем полностью оправдала надежды тренерского штаба, - отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

На 16 марта в программе запланированы соревнования среди женщин и юниоров. 17 и 18 марта спортсмены выступят в дисциплине «супер-гигант». 19 марта состоятся командные турниры чемпионата России. А финальной станет дисциплина «супер-комбинация».