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НовостиОбщество16 марта 2023 9:08

На благоустройство Хостинского района Сочи выделили 128 млн рублей

Приведут в порядок 14 объектов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Предусмотрено благоустройство пешеходных и общественных зон

Предусмотрено благоустройство пешеходных и общественных зон

На благоустройство Хостинского района Сочи выделили более 128 миллионов рублей в 2023 году. Здесь приведут в порядок 14 объектов. К слову, планируют благоустроить скейтпарк в Мацесте, парк имени Фрунзе, набережную.

- Предусмотрено благоустройство пешеходных и общественных зон, придомовых территорий, восстановление памятников павшим в Великой Отечественной войне в селах Краевско-Армянское, Богушовка,- сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, школу на 1100 мест и детсад на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» построят к началу нового учебного года.