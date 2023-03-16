На Кубани за сутки выявили 313 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 313 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 35 детей, самому младшему из которых два дня. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавился 131 пациент, в Ейском районе – 12, по 11 – в Армавире, Сочи и Новороссийске, в Кавказском – 10. По девять положительных результатов получено в Новопокровском и Темрюкском муниципалитетах, по восемь - в Кущевском и Северском, семь - в Тимашевском, по шесть – в Белоглинском, Гулькевичском, Калининском, Красноармейском и Павловском.

По пять новых случаев зарегистрировали в Динском, Мостовском и Староминском районах, по четыре - в Геленджике, Тбилисском и Туапсинском, по три - в Белореченском, Каневском, Лабинском и Тихорецком, по два - в Выселковском, Крымском, Ленинградском, Славянском и Усть-Лабинском, по одному – в Абинском, Брюховецком, Кореновском, Курганинском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском и Анапе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.