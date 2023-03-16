В Краснодаре 23 марта 2023 года распишется 59 пар

Молодожены готовы расписаться даже в четверг из-за красивой даты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через неделю в Краснодаре ожидается на стоящий свадебный бум. Всему виной необычная дата - 23 марта 2023 года. В региональном центре заявления на регистрацию брака подали 59 пар.

- Из них 49 станут мужем и женой во Дворце бракосочетания "Екатерининский зал", - рассказали "КП"-Кубань" в Управлении записи актов гражданского состояния Краснодарского края.

Следующая красивая дата ожидается через неделю - 30 марта 2023 года. Она также будет связана с сочетанием цифр 2 и 3 и выпадет на четверг.