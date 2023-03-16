Школу в районе Западного Обхода Краснодара сдадут к июлю Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу в районе Западного Обхода Краснодара достроят и сдадут к июлю. Открыть учреждение на 1550 мест планируют 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новую школу на участке площадью 2,8 га строят по нацпроекту «Образование». Отмечается, что учреждение возводят с опережением графика – оно готово на 77%. В настоящее время строители проводят отделочные, фасадные работы и благоустраивают территорию.

Трехэтажное здание будет состоять из четырех блоков и переходной галереи. В нем подготовят классы, столовую, административные помещения, спортивные, актовые, читальный залы и театральную студию.

Во дворе школы оборудуют спортивное ядро, зону отдыха, проведения мероприятий и подвижных игр.

В настоящее время в Краснодаре строят 61 социальный объект.