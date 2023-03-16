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НовостиОбщество16 марта 2023 11:02

В Краснодаре осудят автомошенника за продажу чужой иномарки

Расследование завершено
Светлана ОВДЕЙ

В Краснодаре осудят автомошенника за продажу чужой иномарки. Расследование дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 38-летний местный житель пообещал владелице Hyundai Starex помочь отремонтировать автомобиль и продать. Но, забрав машину, мужчина ничего не выполнил и перестал выходить на связь.

Как выяснилось, обвиняемый похитил иномарку и продал за 200 тысяч рублей. Полученные деньги он присвоил. Ущерб владелице оценили в 640 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.