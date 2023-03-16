Вениамин Кондратьев и Андрей Турчак посетили полигон по подготовке военнослужащих Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани и руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак посетили полигон по подготовке военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вениамин Кондратьев и Андрей Турчак с заместителями министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и Виктором Горемыкиным осмотрели центр, в котором бойцы обучаются и проходят переподготовку. Отмечается, что на мероприятии заложили первый камень нового общевойскового полигона. Кроме того, участники посетили тренажеры, имитирующие боевые машины, и общежитие для военнослужащих.

Как отметил Андрей Турчак, в учебные центры доставят самую современную технику и тренажеры.

- В последующем по такому же принципу будем оснащать и другие полигоны страны, - добавил руководитель рабочей группы по вопросам СВО.

По словам главы региона, в тренировочных центрах учитывают условия, приближенные к боевым.

- Именно это позволяет готовить военнослужащих к четкому выполнению всех поставленных задач. Со своей стороны, мы продолжим оказывать им максимальную поддержку, - отметил Вениамин Кондратьев.