В семье Ушаковцев прибавление: еще одна средняя школа

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

13 марта краснодарскую школу №17 посетили представители Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Повод: налаживание сотрудничества и дружеских отношений между учебными заведениями. Такие «школьные друзья» у вуза уже есть как на Кубани, так и в Крыму, а вскоре к ним присоединятся еще три учебных заведения.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Краснодарская школа №17, расположенная на улице имени прославленного мореплавателя адмирала Крузенштерна, не первый год сотрудничает с Русским географическим обществом. Поэтому встреча с представителями одного из крупнейших морских вузов страны была предопределена. На ней присутствовали руководители ГМУ, деканы факультетов, курсанты, университетская шоу-группа «Терра», депутаты ЗСК и представители общественной организации «Боевое братство».

Детям рассказывали о морских профессиях, о великой чести – служить Родине и о будущих приключениях, конечно.

- Думаю, меня слушали с интересом, потому что речь шла о моей плавательной практике, в ходе которой получилось совершить самое настоящее кругосветное путешествие. Школьники не верили, думали, что рассказываю сказки (ведь я немногим старше их). После встречи интересовались, правда ли такое возможно и трудно ли мне было работать в море? Когда-то я тоже стоял перед выбором профессии, и сейчас очень рад, что правильно определился. Постараюсь помочь и другим, - прокомментировал свое выступление четверокурсник ФЭВТиСВ ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Валерий Бутенко.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Проректор по молодежной политике вуза Сергей Панченко отметил, что, помимо интересных рассказов, учеников ассоциированной школы ждет масса других впечатлений. Это участие в олимпиадах и научно-практических конференциях, экскурсии и знакомство с научной базой университета, которое будет организовано на ближайшем Дне открытых дверей.

Стать ассоциированным членом ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова может любое среднее учебное заведение. Главное заявить о том, что школа готова развиваться технически. Руководящее звено университета всегда готово помочь реализовать подобные планы.

Информационный обзор редакции.