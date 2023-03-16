Авиабомбу ФАБ 50 уничтожили Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске уничтожили найденную авиабомбу времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Напомним, боеприпас найден 14 марта на пересечении улиц Южной и проспекта Ленина. Авиабомбу ФАБ 50 обнаружили при строительных работах. На участке сразу ввели локальный режим ЧС. А работу ближайших организаций приостановили.

- Специалисты из ФГКУ «Донской СЦ МЧС России, управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, администрации города, экстренных служб и Новороссийского районного казачьего общества совместными усилиями обезвредили опасный боеприпас, - сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.