Отели Сочи подняли цены в два раза на майские праздники

Отели заполнены Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители России чаще всего выбирают Сочи для отдыха. Майские праздники тому не исключение. Все собираются поехать на курорт во время “каникул”. В связи с этим отели Сочи решили поднять цены в два, а то и в три раза.

Так, в четырехзвездочном отеле в первой половине апреля можно забронировать номер на неделю за 56 тысяч рублей, а уже в начале мая - за 77 тысяч рублей. Гостиницы предлагают завтрак, посещение бассейном, анимационную программу.

К слову, некоторые средства размещения в праздничные дни предлагают гостям снять стандартный номер за 188 тысяч рублей. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в гостинца с демократичным ценами не осталось свободных номеров.