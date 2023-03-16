Оплачивать проезд необходимо при входе в автобус.

В Сочи усилят контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. С 1 января на маршруты вышли 26 новых автобусов. Большинство местных жителей и туристов добросовестно оплачивают проезд, но есть и любители проехать “зайцем”.

- Оплачивать проезд необходимо при входе в автобус. За безбилетный проезд предусмотрен штраф, - напоминают в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, оплатить проезд можно наличкой, банковской или транспортной картой, льготным проездным.