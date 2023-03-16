Благоустройство «Городской рощи» в Армавире завершат в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Благоустройство «Городской рощи» в Армавире завершат в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Парк приводят в порядок с 2019 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». На территории площадью около 278 гектаров оборудовали пешеходные и велосипедные дорожки, установили спортивные, игровые площадки и подготовили дополнительные парковочные места.

На последнем этапе специалисты благоустроят дополнительные зоны отдыха, установят лавочки и павильоны, детскую водную площадку с топиарными и световыми композициями. А на входах и выходах появится система навигации.

- Всего в этом году в Краснодарском крае приведут в порядок 140 зеленых зон, - отметили в пресс-службе региональной администрации.