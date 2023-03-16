Новые аппараты позволят ускорить обработку биоматериала Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Медучреждения Кубани получили новое лабораторное оборудование от КТК. Три анализатора разного спектра поставили в онкодиспансер, клиническую больницу №2 и детскую больницу края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Анализаторы разного спектра - очень нужное и дорогостоящее оборудование, которое позволит намного ускорить процесс обработки биоматериала, - отметила вице-губернатор края Анна Минькова.

В настоящее время на Кубани насчитывается почти 200 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. В год врачи оперируют около 14 тысяч человек. Отмечается, что в 2022 году онкологи региона провели почти две тысячи сложнейших операций.

Отмечается, что краевой онкодиспансер испытывает большую нагрузку.

- Четыре года назад в онкологическом медучреждении открыли новую регистратуру, это несколько улучшило логистику для пациентов. Но, конечно, нужен новый онкоцентр, который планируем создать в строящемся медкластере в поселке Новознаменском, - сказала замглавы региона.