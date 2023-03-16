На Кубани появится новый военный полигон для обучения добровольцев

В учебных центра созданы условия, максимально приближенные к боевым. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае появится новый общевойсковой учебный центр для подготовки добровольцев. Полигон оснастят всеми необходимыми объектами с учетом опыта специальной военной операции.

– Успехи в СВО зависит от качественной подготовки бойцов. Она дает добровольцам уверенности в силах и позволяет сохранять жизни. В тренировочных центрах созданы условия, приближенные к боевым. Это гарантирует подготовку военнослужащих к четкому выполнению поставленных задач, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Первый камень нового общевойскового полигона заложили глава краевой администрации Вениамин Кондратьев, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Также они посетили общежитие для военнослужащих и действующий тренировочный центр, где ознакомились с компьютеризованными тренажерами, имитирующими боевые машины.