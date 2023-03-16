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НовостиОбщество16 марта 2023 15:03

Участники СВО будут иметь преимущества при поступлении на госслужбу в Краснодарском крае

Кубань станет пилотным регионом для внедрения новых мер поддержки
Евгения ХАЛИКОВА
Демобилизованные участники СВО будут иметь преимущество при приеме на государственную и муниципальную службу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Демобилизованные участники СВО будут иметь преимущество при приеме на государственную и муниципальную службу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Демобилизованные участники СВО будут иметь преимущество при приеме на государственную и муниципальную службу в Краснодарском крае. Об этом губернатор Кубани сообщил на заседании рабочей группы по вопросам спецоперации. Мероприятие провел вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

– На Кубани много делается для поддержки семей бойцов. Это богатый, позитивный опыт. Готовятся новые инициативы поддержки. Одна из них - погашение ипотеки в случае гибели военнослужащего, - рассказал Андрей Турчак.

Также в будущем бойцам будут предоставлять двухнедельный отпуск для восстановления здоровья. Пилотным регионом скорее всего станет Краснодарский край.

На поддержку семей участников СВО на Кубани из бюджета направлено 4,2 миллиарда рублей. Семьи военнослужащих и добровольцев обладают рядом льгот и освобождены от платы за детский сад, а школьники получают бесплатное питание.