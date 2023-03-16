Более 30 предприятий Кубани участвуют в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства

Краснодарский край участвует в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 30 кубанских компаний из сферы турбизнеса участвуют в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023. Форум проходит в Москве с 16 по 18 марта.

– На этой площадке наши компании имеют возможность обсудить с коллегами тренды трансформации рынка туризма и наработать новые партнерские связи, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Предприятия из Сочи, Горячего Ключа, Анапы, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Туапсинского и Ейского районов разместились на объединенном стенде курортов Кубани площадью 150 квадратных метров. Всего в ключевом отраслевом форуме участвуют представители туризма и индустрии гостеприимства из 24 стран и 57 российских регионов. Причем, в 2023 году выставку выставку «MITT» впервые открыли и для туристов.