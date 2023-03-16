На Кубани назвали лучших молодых поваров Черноморского побережья

На Кубани определили победителей конкурса поваров Черноморского побережья. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершился конкурс поваров Черноморского побережья. В финал вышли восемь команд из Анапы, Новороссийска и Геленджика. Победителем пятого конкурса «Черноморская кухня молодых поваров Chefs&Juniors 2023» стала команда «Горячники», объединившая Ивана Домского из Новороссийского профессионального техникума и Арсения Немова из Анапского колледжа сферы услуг.

– Для нас этот конкурс ценен не только как площадка для развития нового поколения поваров, но и как центр экспериментальной кухни Черноморского побережья, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

По условиям конкурса участники могли использовать только кубанские продукты. На приготовление и подготовку рабочего места было всего полтора часа. В кулинарном состязании приняли участие 15 студенческих команд из средних специальных учебных заведений. В этом году организаторы подняли возрастную планку – средний возраст участников составил 19-21 год.