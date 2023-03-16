В Анапе прошла студенческая ярмарка вакансий на базе кластера «Виноградарство и виноделие»

В сельхозтехникуме Анапы подвели итоги ярмарки вакансий на базе кластера «Виноградарство и виноделие». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В анапском сельхозтехникуме на базе кластера «Виноградарство и виноделие» прошла ярмарка вакансий. В ней приняли около 500 студентов техникумов и колледжей из пяти муниципалитетов. Они могли ознакомиться с вакансиями 12 краевых предприятий.

– Виноградарско-винодельческая отрасль – перспективная и растущая в стране. Сейчас она нуждается в квалифицированных кадрах. Подобные мероприятия позволяют работодателям выбрать потенциальных работников со студенческой скамьи, –рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Директор техникума Иван Чернышов, подчеркнул, что мероприятие оказалось продуктивным и для студентов, и для развития учебного заведения. В 2023 году такие ярмарки вакансий пройдут и в других учебных заведениях Краснодарского края.