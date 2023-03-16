В Апшеронской больнице установили системы электрокардиографического мониторинга

В Апшеронскую больницу поставили оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В поликлиническом отделении Апшеронской районной больницы установлены две системы электрокардиографического мониторинга. Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

– При помощи этих аппаратов возможно проследить нарушения в сердечном ритме пациента, что поможет выявить сбои в работе сердца. Системы электрокардиографического мониторинга способны самостоятельно проанализировать результаты исследования и вынести предварительный диагноз, – рассказала главврач лечебного учреждения Светлана Лохачева.

В 2023 году анестезиолого-реанимационное отделение медучреждение получил аппарат искусственной вентиляции легких. Всего по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» Апшеронская ЦРБ получила 214 единиц актуального медицинского оборудования.