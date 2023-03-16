Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 18:39

В Сочи началось строительство 60-метрового моста в поселке Зубова Щель

Мост и два участка автодороги были разрушены стихией в 2022 году
Евгения ХАЛИКОВА
Разрушенный непогодой мост в сочинском поселке планируют восстановить в июне. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Разрушенный непогодой мост в сочинском поселке планируют восстановить в июне. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи начались строительные работы в поселке Зубова Щель. В 2022 году стихией здесь были разрушены мост и два участка дороги. Сейчас подрядчику предстоит провести берегоукрепительные работы и забурить 59 свай.

- Вопрос решается комплексно, чтобы исключить подтопления местности в будущем. Также, все участки, подверженные чрезвычайным ситуациям при непогоде, будут обозначены в Генплане. Его разработка идет совместно с жителями, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Возведение 60-метрового автомобильного моста завершится в июле 2023 года.