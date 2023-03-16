В Сочи началось строительство 60-метрового моста в поселке Зубова Щель

Разрушенный непогодой мост в сочинском поселке планируют восстановить в июне. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи начались строительные работы в поселке Зубова Щель. В 2022 году стихией здесь были разрушены мост и два участка дороги. Сейчас подрядчику предстоит провести берегоукрепительные работы и забурить 59 свай.

- Вопрос решается комплексно, чтобы исключить подтопления местности в будущем. Также, все участки, подверженные чрезвычайным ситуациям при непогоде, будут обозначены в Генплане. Его разработка идет совместно с жителями, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Возведение 60-метрового автомобильного моста завершится в июле 2023 года.