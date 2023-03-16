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НовостиЭкономика16 марта 2023 19:30

В Краснодаре отремонтируют почти двухкилометровый участок улицы Дзержинского

Рабочие заменят дорожное покрытие, обновят разметку и установят новые знаки
Евгения ХАЛИКОВА
Ул. им. Дзержинского отремонтируют по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Ул. им. Дзержинского отремонтируют по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре начался ремонт на улице имени Дзержинского. Рабочие сначала демонтируют бортовые камни, а затем снимут дорожное покрытие, чтобы уложить новое. Также будет заменены дорожные знаки, обновлен тротуар и дорожная разметка. Ремонт участка протяженностью 1,7 км. ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Это одна из основных артерий для транспорта. Ежедневно по нему проезжают тысячи автомобилей, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Также в городе по нацпроекту идут работы улицах Спортивной, Таманской, Кавказской, Первомайской, Думенко, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина и Шевченко в станице Елизаветинской.