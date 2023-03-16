Кубанские производители одежды заключили 285 контрактов на 61 млн рублей

Бренды, выпускаемые в Краснодарском крае, появились в гардеробе российских звезд – телеведущей Ларисы Вербицкой и певицы Кати Лель. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские производители одежды успешно поучаствовали в международных выставках моды. Продукция местных модельеров была представлена на международных выставках «CJF-ДЕТСКАЯ МОДА-2023. ВЕСНА» и «CPM. Премьера моды в Москве-2023. Весна». В итоге предприятия легкой промышленности края заключили 285 контрактов на 61 миллион рублей.

– Еще идут переговоры по 63 контрактам на 9,5 миллионов рублей. В целом краевая легкая промышленность показывает уверенный рост. По итогам прошлого года объем отгрузки одежды кубанского производства вырос на 5,4% и составил 2,4 миллиарда рублей, – рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

В текущем году продукция кубанских компаний будет представлена на 76 отраслевых российских и международных выставках. Помощь в организации оказывает краевой Фонд развития промышленности.