Андрей Турчак и Вениамин Кондратьев навестили в Краснодаре фронтовика-беженца

Андрей Турчак и Вениамин Кондратьев пообщались с ветераном из Харьковской области. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак приехали в гости к фронтовику-сталинградцу Айказу Овсепяпу. Ветеран вместе с дочерью переехал в Краснодар из Харьковской области, где сейчас идет специальная военная операция. Благодаря личному содействию Андрея Турчака и при участии руководства администрации Краснодара и края, семья фронтовика получила квартиру в новостройке в краснодарском пригороде.

– Айказ Аракелович уже вполне освоился на новом месте. И даже нашел в Краснодаре родственника. В конце этого года он отметит столетний юбилей. Дай Бог вам крепкого здоровья, – сообщил Андрей Турчак.

Айказ Овсепян принимал участие в Сталинградской битве. Освобождал Венгрию, Румынию и Австрию, где и встретил Победу. Летом 2022 года его эвакуировали из города Балаклея. Сначала семья Айказа Аракеловича перебралась в Белгород, но затем российские власти помогли переехать в более подходящий пенсионеру южный климат.