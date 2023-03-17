Краснодар утром 17 марта накрыл плотный туман

Прогноз погоды на 17 марта Фото: Галина КОПЫЛОВА

Утром 17 марта на Краснодар опустился туман. Из-за белой пелены видимость ухудшилась до 500 метров. По прогнозам, дождей днем не ожидается.

- Днем 17 марта в Краснодаре преимущественно без осадков. На небе переменная облачность. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6…8 градусов, днем 15…17 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В выходные дни в Краснодаре ожидается небольшое понижение температуры воздуха и преимущественно без осадков.