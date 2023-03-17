На улицах Краснодара с начала года отловили почти 700 бродячих собак

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают отлавливать бродячих собак. С начала года поймали 700 дворняжек.

- Всех бездомных животных чипировали, стерилизовали, вакцинировали и многих уже вернули на улицу, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этом году увеличили бюджет на эти цели. За весь прошлый год отловили всего около двух тысяч собак.

Информацию о бездомных животных можно оставить:

- через интернет-приемную или платформу обратной связи;

- по телефону управления коммунального хозяйства - 267-03-83;

- по телефону ЕДДС - 050.

В настоящее время проект по строительству муниципального приюта для бездомных животных в поселке Березовом проходит госэкспертизу.