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НовостиОбщество17 марта 2023 4:51

На улицах Краснодара с начала года отловили почти 700 бродячих собак

Всех бездомных животных чипировали
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают отлавливать бродячих собак. С начала года поймали 700 дворняжек.

- Всех бездомных животных чипировали, стерилизовали, вакцинировали и многих уже вернули на улицу, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этом году увеличили бюджет на эти цели. За весь прошлый год отловили всего около двух тысяч собак.

Информацию о бездомных животных можно оставить:

- через интернет-приемную или платформу обратной связи;

- по телефону управления коммунального хозяйства - 267-03-83;

- по телефону ЕДДС - 050.

В настоящее время проект по строительству муниципального приюта для бездомных животных в поселке Березовом проходит госэкспертизу.