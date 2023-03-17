Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 6:29

В Сочи проведут 770 работ по соцстроительству и благоустройству

Перечень составлен на основе обращений наших горожан
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По каждому из мероприятий, включенных в календарь, уже ведутся предпроектные работы

По каждому из мероприятий, включенных в календарь, уже ведутся предпроектные работы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский утвердил календарь благоустройства и социального строительства на 2023 год. Всего на курорте проведут 776 работ по улучшению городской и сельской среды.

– Перечень составлен на основе обращений наших горожан. По каждому из мероприятий, включенных в календарь, уже ведутся предпроектные работы, проектирование или строительство, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в перечень работ внесли строительство и модернизацию 88 объектов отрасли образования, 34 – культуры, 38 – спорта и молодежи. К слову, на курорте благоустроят 287 парков и улучшат 310 дорог.