В Сочи проведут 770 работ по соцстроительству и благоустройству

По каждому из мероприятий, включенных в календарь, уже ведутся предпроектные работы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский утвердил календарь благоустройства и социального строительства на 2023 год. Всего на курорте проведут 776 работ по улучшению городской и сельской среды.

– Перечень составлен на основе обращений наших горожан. По каждому из мероприятий, включенных в календарь, уже ведутся предпроектные работы, проектирование или строительство, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в перечень работ внесли строительство и модернизацию 88 объектов отрасли образования, 34 – культуры, 38 – спорта и молодежи. К слову, на курорте благоустроят 287 парков и улучшат 310 дорог.