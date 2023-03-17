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НовостиОбщество17 марта 2023 7:30

Родители воспитанников детского сада в Туапсе акцией поддержали участников СВО

Они выстроились буквой Z и прокричали: «Мы вместе!»
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
На фронт передали детские письма и рисунки

На фронт передали детские письма и рисунки

В детском саду «Чебурашка» в городе Туапсе родители провели акцию в поддержку военных, которые находятся в зоне СВО.

Патриотическую акцию провели родители

Патриотическую акцию провели родители

- Мы собрали гуманитарную помощь воинам-землякам и написали письма с теплом детских ладошек, которые скрепили сургучной печатью с оттиском «Гордость и Слава». Кроме этого, родители провели акцию в поддержку военнослужащих – они выстроились плечом к плечу в виде буквы Z, зажгли свечи и с огромной гордостью прокричали: «Мы - вместе!», «Мы Вас ждём!», - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заведующая садом Ольга Юрьева.

Патриотические акции в детском саду проводят регулярно.