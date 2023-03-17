Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 8:15

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский выступил в Сочи

Мероприятие можно было посетить по программе «Пушкинская карта»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Даниил Спиваковский представил авторский спектакль «А нам нужна одна Победа»

Даниил Спиваковский представил авторский спектакль «А нам нужна одна Победа»

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский выступил в Сочи. Концерт прошел в Зале органной и камерной музыки. Даниил Спиваковский выступил со своим спектаклем «А нам нужна одна Победа». К слову, актер представил постановку по произведению Александра Пушкина «Метель».

- Cловами великих писателей и поэтов артист рассказал о героизме русской армии, величии русского солдата и патриотизме народа во все времена — от Бородино до Берлин, - сообщила начальник управления культуры Марианна Устинова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мероприятие было доступно по программе «Пушкинская карта».