Даниил Спиваковский представил авторский спектакль «А нам нужна одна Победа» Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский выступил в Сочи. Концерт прошел в Зале органной и камерной музыки. Даниил Спиваковский выступил со своим спектаклем «А нам нужна одна Победа». К слову, актер представил постановку по произведению Александра Пушкина «Метель».

- Cловами великих писателей и поэтов артист рассказал о героизме русской армии, величии русского солдата и патриотизме народа во все времена — от Бородино до Берлин, - сообщила начальник управления культуры Марианна Устинова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мероприятие было доступно по программе «Пушкинская карта».