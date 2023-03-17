Регистрация проводится на платформе добрых дел ДОБРО.РФ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству. Присоединиться к организации может любой желающий старше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Волонтеры, в частности, будут информировать жителей о возможности выбрать зеленые зоны и общественные территории. В 2024 году их обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- В 2022 году более 51 тысячи волонтеров во всех муниципалитетах-участниках сопровождали ход голосования. Они помогали местным жителям определиться со своим выбором, консультировали по объектам и предоставляли возможность проголосовать через специальное мобильное приложение, - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Всего в 2022 году на Кубани более тысячи человек прошли отбор, обучение и получили электронные сертификаты о завершении онлайн-курса для волонтеров. Отмечается, что регистрация для участия в организации в этом году проводится в прежнем формате – на платформе добрых дел ДОБРО.РФ.

Напомним, голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» проведут с 15 апреля по 31 мая.