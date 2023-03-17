Расследование завершено Фото из архива КП

Житель Краснодара продал квартиры на 48 млн рублей в незаконно построенном доме. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, обвиняемый без регистрации ИП построил пятиэтажку в поселке Российском. При этом разрешения на возведение дома мужчина не получал.

- Обвиняемый зарегистрировал право собственности на квартиры и нежилые помещения на себя и своих родственников, выдав их за членов жилищно-строительного кооператива, после чего реализовал недвижимость третьим лицам, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В результате мужчина заработал на продаже незаконных квартир 48 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела передали в суд. Теперь лжепредпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.