Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 8:38

Житель Краснодара продал квартиры на 48 млн рублей в незаконно построенном доме

Мужчину будут судить
Светлана ОВДЕЙ
Расследование завершено Фото из архива КП

Расследование завершено Фото из архива КП

Житель Краснодара продал квартиры на 48 млн рублей в незаконно построенном доме. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, обвиняемый без регистрации ИП построил пятиэтажку в поселке Российском. При этом разрешения на возведение дома мужчина не получал.

- Обвиняемый зарегистрировал право собственности на квартиры и нежилые помещения на себя и своих родственников, выдав их за членов жилищно-строительного кооператива, после чего реализовал недвижимость третьим лицам, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В результате мужчина заработал на продаже незаконных квартир 48 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела передали в суд. Теперь лжепредпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.