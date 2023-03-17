На Кубани за сутки COVID-19 заболел 341 человек, в том числе 27 детей

На Кубани за сутки выявили 341 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 341 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 27 детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 139 положительных результатов, в Новороссийске - 20, в Тбилисском районе - 17, в Тимашевском и Тихорецком районах - по 16, в Ейском и Сочи – по 11, в Кущевском - 10. По восемь пациентов прибавилось в Армавире, Мостовском, Приморско-Ахтарском районах, по семь - в Белоглинском, Каневском, Красноармейском, Северском районах.

Шесть новых случаев зарегистрировано в Геленджике, пять - в Динском районе, по четыре – в Абинском и Анапе, по три - в Калининском, Отрадненском, Староминском и Усть-Лабинском.

- По двое жителей заболели в Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Кореновском, Курганинском районах и Горячем Ключе, по одному - в Апшеронском, Кавказском, Лабинском, Новокубанском, Новопокровском и Успенском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки на Кубани с выздоровлением выписали 191 пациента.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 1766 человек, в стационарах – 320, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.