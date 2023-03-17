В Анапе внедрят IT-технологии в виноградарскую и винодельческую отрасль. Фото: t.me/anapaofficial

В виноградарскую и винодельческую отрасль Анапы внедрят IT-технологии. Это поможет облегчить работу специалистов и повысить эффективность производственного процесса.

- Руководитель проектов инновационного центра «Аквариум» Краснодара Кирилл Хоперсков предложил использовать опыт проведения хакатонов. Во время них генерируются идеи, как усовершенствовать тот или иной процесс в различных сферах, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что Кирилл Хоперсков выступил с инициативой организовать хакатон на базе кластера «Виноградарство и виноделие». Также будут рассмотрены проблемные вопросы отрасли. Их список обозначат руководители предприятий.

Тематический мозговой штурм организуют уже этой весной.