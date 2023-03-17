Шесть санаториев Сочи разработали программы по реабилитации участников СВО

Программа реабилитации разрабатывается по поручению губернатора края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи шесть санаториев включили в программу реабилитации участников спецоперации. Бойцы смогут проходить лечение в здравницах: «Знание», «Металлург», «Роза Спрингс», «Магадан», «Электроника» и «Юность». Все санатории официальный включены в региональную программу реабилитации участников СВО.

- В годы Великой Отечественной войны тысячи наших жителей совершили подвиг во имя жизни, трудясь в госпиталях, помогая раненым защитникам Отечества. И сегодня, как и 80 лет назад, наш город готов стать флагманской оздоровительной площадкой для наших бойцов, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, программа реабилитации разрабатывается по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Сочи предложит участникам СВО самые современные технологии санаторно-курортного лечения.