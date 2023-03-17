Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани прокомментировал обнародование секретных документов об освобождении региона от фашистов. Ранее документ презентовало Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Сегодня особенно важно сохранять достоверную историю о Великой Отечественной войне. Благодарен министерству обороны России за такой проект. Уверен, раздел будет интересен как жителям региона, так и всем тем, кто любит Краснодарский край и хочет знать его историю. Бессмертный подвиг героев-освободителей Кубани будет вечно жить в памяти нашего и всех последующих поколений, – сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, что уникальный раздел появился на официальном сайте ведомства в пятницу, 17 марта. Он посвящен 80-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Считается, что Краснодарская операция – главная в битве за Кавказ. 16 марта 1943 года советские военные избавили от захватчиков, которые оккупировали регион. В том числе они освободили краевой центр и Малую землю в Новороссийске.

Также на специальной странице содержатся секретные документы из архива Министерства обороны.