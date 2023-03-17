Мероприятие в Русской Православной школе посетил митрополит Григорий Фото: Кубанская митрополия

Неделю православной книги открыли в школе Краснодара. Мероприятие в Русской Православной школе 14 марта посетил митрополит Григорий. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Учащиеся Русской Православной школы и гости собрались в актовом зале учреждения. Воспитанники подготовили стихотворения, посвященные Дню православной книги, православной вере, церковным праздникам, отношению к ближним. Вместе с педагогами школьники вспоминали пословицы, связанные с десятью заповедями. А для старшеклассников организовали литературную викторину.

Митрополит Григорий в приветственном слове напомнил об истории Дня православной книги.

- Вы должны, дорогие ребята, в юном возрасте полюбить чтение книг, и в первую очередь книг православных. Вы должны научиться по совету взрослых отличать хорошие книги от плохих, - отметил владыка. - Православная книга учит нас самому главному - как жить согласно заповедям Божиим, в единении с волей Божией, жить так, чтобы достигнуть спасения, Царствия Небесного.

Митрополит Григорий добавил, что в наше время День православной книги был учрежден для пробуждения интереса к чтению.

- Пусть книги не лежат у вас мертвым грузом, а будут востребованы. Пусть у вас всегда находится время, чтобы читать хорошую православную книгу, читать русскую классическую литературу XIX – начала XX века, и не просто читать, но и назидаться, - сказал митрополит.

Отмечается, что для участников также подготовили выставку уникальных старинных богослужебных книг. На ней представили собрания школьной библиотеки и настоятеля храма Рождества Христова протоиерея Александра Игнатова.

Мероприятия Недели православной книги организованы отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии. Как уточнили в Кубанской митрополии, к ним присоединятся учащиеся и педагоги школ Краснодара.