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НовостиОбщество17 марта 2023 10:22

В Белореченском районе Кубани построят новую котельную

Работы планируют завершить в июне
Светлана ОВДЕЙ
Котельную, работавшую на угле, заменят на новую блочно-модульную Фото: admkrai.krasnodar.ru

Котельную, работавшую на угле, заменят на новую блочно-модульную Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе Кубани построят новую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Нынешняя установка на угле в станице Пшехской работает с 1988 года. Ее заменят современной блочно-модульной котельной.

- Новая котельная более экологичная и эффективная, она обеспечит качественным теплоснабжением почти 900 учащихся средней общеобразовательной школы, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Достроить котельную планируют к июню. Уточняется, что работы проведут по госпрограмме «Развитие ТЭК».

- В этом же году по госпрограмме планируют построить пять котельных в Выселковском, Красноармейском, Славянском, Староминском и Кореновском районах, - отметили в пресс-службе краевой администрации.