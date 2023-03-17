Котельную, работавшую на угле, заменят на новую блочно-модульную Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе Кубани построят новую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Нынешняя установка на угле в станице Пшехской работает с 1988 года. Ее заменят современной блочно-модульной котельной.

- Новая котельная более экологичная и эффективная, она обеспечит качественным теплоснабжением почти 900 учащихся средней общеобразовательной школы, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Достроить котельную планируют к июню. Уточняется, что работы проведут по госпрограмме «Развитие ТЭК».

- В этом же году по госпрограмме планируют построить пять котельных в Выселковском, Красноармейском, Славянском, Староминском и Кореновском районах, - отметили в пресс-службе краевой администрации.