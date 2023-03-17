На Кубани проведут региональный конкурс «Экспортер года-2023». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет конкурс «Экспортер года-2023». Его проводит Центр поддержки экспорта края для предприятий малого и среднего бизнеса, которые в 2022 году поставляли продукцию и услуги за рубеж. Все желающие могут подать заявку на участие до 24 апреля.

- В крае конкурс пройдет уже в восьмой раз. Наши компании продолжают доказывать, что несмотря на все сложности, кубанская продукция востребована и конкурентоспособна, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что в этом году конкурс проводят по трем номинациям. Это «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере промышленности» и «Экспортер года в сфере готового продовольствия».

При оценке участников будут учитывать географию поставок, участие в международных выставочных мероприятиях в России и за рубежом, годовой объем экспорта продукции. Также перечень товаров, направляемых на экспорт и другие показатели, характеризующую внешнеэкономическую деятельность.

Победителей будет определять экспертная комиссия.